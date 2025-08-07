Турэксперт Мусакин назвал формальным выход Карелии из программы развития туризма

Счетная палата России предложила исключить мероприятия по развитию туризма из индивидуальных планов развития 10 регионов, включая Карелию. В беседе с « ФедералПресс » ситуацию прокомментировал член экспертного совета по туризму комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Алексей Мусакин.

По его словам, у программы индивидуальных планов развития регионов было несколько параметров, включая оценку развития туризма. Однако показатели рассматривались по-разному.

«В кабмине Карелии смотрели на то, что происходит в туристической отрасли региона в целом. Москва же следила, чтобы выполнялись те параметры, что были заложены в ИПР», — отметил эксперт.

Он назвал формальным моментом выход республики из программы в плане туризма. В данном случае речь идет об оптимизации затрат, не связанной с недоработкой регионального правительства. Теперь для оценки эффективности будут использоваться другие инструменты и метрики.