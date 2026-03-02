Турэксперт Мкртчян сообщил, что большинство российских туристов покинут ОАЭ до 8 марта

Первые рейсы из Абу-Даби уже отправились. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» .

Мкртчян подчеркнул, что «не теряют туроператоры ежедневно полтора миллиона долларов, это, может быть, самый крупный, а так 100–200 тысяч долларов теряет средний туроператор в день». По его мнению, ситуация с возвращением туристов продлится максимум до 7–8 марта.

«Сегодня уже первые рейсы полетели из Абу-Даби», — отметил он, добавив, что при благоприятных условиях большая часть туристов вылетит из Дубая, Шарджи и Рас-эль-Хаймы 4–5 марта.

По предварительным оценкам Российского союза туриндустрии, в Саудовской Аравии находится около тысячи организованных туристов из России. В ОАЭ — примерно 50 тысяч организованных туристов и до 100 тысяч российских граждан, включая самостоятельных путешественников. В Омане — порядка 800–900 россиян.