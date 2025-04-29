Турэксперт Мкртчян посоветовал оформить UnionPay для покупок за границей

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал в беседе с « Москвой 24 », сколько денег лучше взять с собой в поездку за границу.

Специалист посоветовал оплачивать максимальное количество услуг еще в России, а также заранее уточнить, работает ли карта «Мир» в месте назначения.

«Учитывая, что карта „Мир“ работает пока мало где, лучше оформить UnionPay — ее принимают уже в более 50 странах», — отметил эксперт.

По его словам, при отдыхе по системе «все включено» достаточно около 200 долларов (16 тысяч рублей) на человека. Если в отеле оплачен только завтрак, то следует взять сумму из расчета 100 долларов (порядка восьми тысяч рублей) на каждого в день.