Турэксперт Мкртчян подчеркнул, что спонтанные поездки могут обернуться значительной переплатой

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с ИА НСН подчеркнул, что спонтанные поездки могут обернуться значительной переплатой: цены на билеты и проживание способны взлететь на 100% ближе к дате путешествия.

Ранее «Известия» со ссылкой на представителей туристической отрасли писали, что российский рынок путешествий все чаще склоняется к last minute бронированиям. Отмечается тенденция: все больше туристов откладывают бронирование отелей до последнего момента, предпочитая зарезервировать место всего за три-пять дней до поездки. При этом в случае заграничных путешествий наблюдается некоторая разница — путешественники стараются определиться с маршрутом немного заранее.

Однако Алексан Мкртчян опроверг эту информацию.

«Попробуйте спонтанно купить билет на тот же „Сапсан“, вы получите цены в два раза выше. Это касается любых поездов на юг и в места массовых курортов. Самые недорогие билеты на поезд на старте — за 90 суток до поездки», — сказал он.