Турэксперт Хлопонин: дешевые авиабилеты могут оказаться уловкой мошенников

В России активно распространяются поддельные сайты по продаже авиабилетов. Директор туристического агентства Иван Хлопонин рассказал о способах защиты от таких мошенников, передала «Вечерняя Москва».

Специалист посоветовал с подозрением относиться к предложениям билетов на 30–50% дешевле среднерыночных цен.

«Изучите предложения на других сайтах, найдите среднюю цену, поймите, где верхние и нижние границы. И ориентируйтесь на среднюю. При этом учтите: да, бывают реальные скидки», — отметил эксперт.

По его словам, необходимо проверить и дату создания сайта. Если он появился совсем недавно, это дополнительный сигнал для сомнений, добавила газета «Петербургский дневник».