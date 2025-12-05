Турэксперт Голов напомнил о возможности получить сертификат на работу Дедом Морозом

В России желающие могут пройти курс и получить сертификат на работу Дедом Морозом, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов в эфире радиостанции Sputnik .

Он обозначил тенденцию повышения профессионализма работников сферы новогодних развлечений.

«В контракте даже прописаны условия, что вы не имеете права употреблять алкогольные напитки во время работы Дедом Морозом. В прошлом году это было поверхностно, в этом году более усиленно», — отметил эксперт.

Голов также подчеркнул возвращение традиционной роли Деда Мороза как неотъемлемого атрибута празднования Нового года. По его словам, в этом году недостатка в сказочных персонажах не предвидится.