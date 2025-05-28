Турэксперт Арзуманов призвал проверять туроператора при поиске заграничного лагеря для детей

Первый шаг перед отправкой детей в заграничный лагерь — тщательная проверка перевозчика. Об этом заявил генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с ИА НСН .

Как пояснил специалист, недостаточно просто найти фирму в реестре туроператоров. Необходимо удостовериться, что она специализируется на организации поездок за границу. Так, ООО и ИП не могут носить соответствующий статус, напомнил эксперт.

«У внутреннего туризма фингарантия составляет 500 тысяч рублей, по выездному — 50 миллионов рублей», — отметил Арзуманов.

По его словам, средства, направляемые в «Турпомощь», позволят вернуть ребенка домой при любых обстоятельствах, добавила «Газета.ru».