Тульский психолог Леоненко назвала тяжелое одеяло залогом спокойного сна

Тульский психолог Екатерина Леоненко рассказала «ТСН24» о нескольких необычных приемах, которые помогают справиться со стрессом, тревогой и бессонницей. Эти методы могут показаться странными, но, по словам эксперта, они работают лучше любого лекарства.

Совет № 1: тяжелое одеяло — залог спокойного сна

Как объясняет Екатерина Леоненко, тяжелое одеяло активирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление и восстановление. Это особенно полезно для людей с повышенной тревожностью, сложностями при засыпании, эмоциональным выгоранием и периодами перегрузок. Вес одеяла должен составлять примерно 10% от веса человека.

Совет № 2: теплые носки — комфортный сон

Теплые носки помогают снизить дискомфорт и дают нервной системе сигнал, что можно расслабиться. Это особенно важно для тревожных людей. Для сна рекомендуется выбирать носки с мягкой резинкой и из натуральных материалов.

Совет № 3: проговаривание эмоций

Проговаривание эмоций — один из самых простых и эффективных способов помочь себе. Когда мы называем эмоцию, мы активируем префронтальную кору мозга, которая отвечает за логику и самоанализ. Это помогает снизить интенсивность переживания. Важно говорить о чувствах без обвинений.

Совет № 4: запланировать время для эмоций

Выделение времени для проживания эмоций помогает предотвратить эмоциональные срывы и накопление напряжения. Однако для людей с тяжелыми переживаниями, травматическим опытом или депрессивными состояниями подобная практика может усилить внутреннее напряжение. В таких случаях работа с эмоциями должна происходить при поддержке специалиста.

Совет № 5: самоприкосновения — материнская забота от самого себя

Самоприкосновения активируют ощущение поддержки и заботы, которое формируется еще в раннем детстве. Для психики это сигнал: «Я не один, мне можно быть в безопасности». Важно, чтобы действие сопровождалось внутренним принятием, а не иронией по отношению к себе.