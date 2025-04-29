Тульские власти сообщили о награждении участников педагогических конкурсов

В Туле подвели итоги регионального этапа педагогических конкурсов, в которых определили лучших учителей области. Об этом сообщила « ТСН24 » со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В ходе мероприятия были выявлены талантливые и преданные своему делу учителя, успешно применяющие современные методики обучения. Программа проходила с 22 по 24 апреля. Участники соревновались в проведении открытых уроков, мастер-классов и творческих выступлений.

Победители получили заслуженное признание и возможность поделиться своим опытом с коллегами. Так, первое место в конкурсе «Мастер года» заняла Ольга Селезнева, преподаватель Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И. С. Ефанова.