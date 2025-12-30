Тульская область подвела итоги развития туризма в 2025 году

Подведены итоги реализации туристических инициатив в Тульской области за прошедший 2025 год. Губернатор региона Дмитрий Миляев поделился результатами в своих соцсетях. Об этом сообщила «ТСН24» .

Главным направлением стало активное продвижение автотуризма. Были созданы и внесены в государственный реестр четыре маршрута по значимым местам региона. Каждый из них открывает гостям уникальные достопримечательности и культурные объекты Тульской области.

В рамках приоритетного направления национального проекта «Туризм и гостеприимство» поддержаны семь значимых инфраструктурных проектов. Они охватывают создание комфортной среды для туристов в таких районах, как Заокский, Алексинский, Кимовский, Веневский районы и город Донской. Два из них направлены на улучшение инфраструктуры автомобильных маршрутов.

Регион заслуженно отмечен на всероссийском уровне, став победителем престижных премий и конкурсов. Туристический фестиваль «Дикая Мята» выиграл национальную премию Russian Traveler Awards 2025, а сама область вошла в число победителей национальных программ «Открой твою Россию» и «Маршрут построен». Кроме того, область признана лидером в номинации лучшей практики туристического продвижения на V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства».

Продолжается успешная интеграция региона в программу «ПроЕДУ по России», разработанной Агентством стратегических инициатив. Программа направлена на популяризацию региональных кулинарных традиций и гастротуризма. Также реализуется концепция pet-friendly, позволяющая путешествовать с домашними животными, разработанная Федеральным агентством по туризму совместно с АО «Роскачество».