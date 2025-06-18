«ТСН24»: в Тульской области молодым учителям установлена надбавка к окладу

В Тульской области наблюдается нехватка школьных учителей, сообщило министерство образования региона. Особенно востребованы педагоги начальных классов, а также специалисты по русскому языку, литературе, математике и физике. Об этом рассказала « ТСН24 ».

Чтобы привлечь молодых специалистов, было принято решение о введении стипендии для студентов ТГПУ, обучающихся на учителей физики, математики и химии. Размер выплаты составит пять тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрены другие меры поддержки для молодых учителей. Среди них — надбавка 10% к должностному окладу; выплаты за победы в конкурсах профессионального мастерства; отпуск до 56 дней; компенсация первоначального ипотечного взноса. Также предусмотрена единовременная выплата в размере пяти окладов для педагогов городских и поселковых школ, 10 окладов — для педагогов сельской местности, добавил «ФедералПресс».