« ТСН24 » опубликовала данные регионального Министерства труда и соцзащиты о наиболее часто выбираемых именах для новорожденных в Тульской области.

Родителям в этом регионе особенно полюбились такие имена, как Михаил и София. В нынешнем году 169 семей выбрали имя Михаил для сыновей, а имя София предпочел 161 родитель.

Также популярностью пользовались имена Александр, Максим, Артем, Матвей, Иван, Дмитрий, Анна и Виктория.