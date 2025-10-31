«ТСН24»: Михаил и София — самые популярные имена у новорожденных в Тульской области
«ТСН24» опубликовала данные регионального Министерства труда и соцзащиты о наиболее часто выбираемых именах для новорожденных в Тульской области.
Родителям в этом регионе особенно полюбились такие имена, как Михаил и София. В нынешнем году 169 семей выбрали имя Михаил для сыновей, а имя София предпочел 161 родитель.
Также популярностью пользовались имена Александр, Максим, Артем, Матвей, Иван, Дмитрий, Анна и Виктория.