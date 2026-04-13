ЦГМС предупредил жителей Челябинской области о возможном снегопаде в конце недели

В Челябинской области ожидается потепление до +24 градусов к 14 апреля, однако ночью температура будет опускаться ниже нуля, сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный ЦГМС.

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью и местами днем пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2…+7 градусов.

Начало недели будет теплым и дождливым, а к середине погода станет сухой и холодной. По предварительным прогнозам, к выходным на Южный Урал может выйти активный циклон, который принесет мокрый снег с дождем.