ЦГМС: морозы до -15 градусов придут в Пермский край 6 декабря

Синоптики Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) составили прогноз погоды для Пермского края. В ближайшее время местных жителей ожидает похолодание, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные организации.
Морозы придут в регион 6 декабря. В этот день не прогнозируются существенные осадки, однако ночью температура воздуха опустится до -10…-15 градусов. Днем столбики термометров покажут отметку -2…-7 градусов.
Специалисты отметили, что соответствующие показатели немного ниже нормы.
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