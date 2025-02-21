ЦГМС: морозная погода сохранится в Прикамье до 25 февраля

Специалисты пермского ЦГМС рассказали, как долго продержится морозная погода в Пермском крае. Подобное состояние атмосферы характерно для февральских дней, сообщил Properm.ru .

По данным синоптиков, условия с большими суточными температурными колебаниями и слабыми ветрами сохранится вплоть до вторника, 25 февраля. В ночное и утреннее время в регионе прогнозируются туманы и изморози.

Местных жителей ожидают довольно холодные выходные. Так, в субботу, 22 февраля, днем — до -12 градусов, ночью — до -28 градусов. В воскресенье столбики термометров опустятся до -10 градусов. В темное время суток похолодает до -26 градусов.