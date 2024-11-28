ЦГМС: мокрый снег и дождь закончатся на Ставрополье к выходным

Специалисты ЦГМС Ставропольского края рассказали, когда в регионе прекратится непогода. Мокрый снег и дождь закончатся к выходным. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на данные организации.
Уже завтра, 29 ноября, прогнозируется погода без осадков. Однако местных жителей предупредили об образовании наледи на дорогах. Столбики термометров покажут отметку 0…+5 градусов. Порывы ветра будут достигать 9-11 метров в секунду.
По информации «Яндекс. Погоды», в субботу небо над Ставрополем затянут тучи. Температура воздуха составит 0…-1 градус, по ощущениям — -4…-6 градусов. В городе сохранится восточный ветер с порывами до двух метров в секунду.
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