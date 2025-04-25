Церемонию вручения туристической премии «Маршрут построен 2024-2025» провели в Москве

В Москве прошла торжественная церемония вручения Национальной туристической премии «Маршрут построен 2024-2025». Финалисты конкурса из разных регионов России собрались в центре столицы, чтобы узнать, кто стал победителем в этом сезоне, написал сайт kp.ru .

Мероприятие состоялось на площадке исторического Императорского яхт-клуба XIX века. Гости могли насладиться музыкой, сделать фотографии в специальных фотозонах и полюбоваться закатом над Москвой-рекой.

Премия «Маршрут построен» уже несколько лет проводится медиагруппой «Комсомольская правда» среди тех, кто организует путешествия по России и развивает туризм. В этом году было представлено рекордное количество проектов — 980 из 78 регионов страны.

Победители были определены с помощью народного голосования и экспертной оценки. Мнение туристов играло важную роль в выборе лучших маршрутов, экскурсий и платформ отдыха. Онлайн-голосование проходило в течение месяца, после чего эксперты оценили проекты финалистов и выбрали победителей.