Церемонию благодарности провели на международной выставке-форуме «Россия»

На международной выставке-форуме «Россия», которая проходила на территории ВДНХ в Москве, провели церемонию благодарности участников. Об этом сообщили «Известия» .

По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, выставка вошла в десятку самых посещаемых мест на планете: в ней поучаствовали более 18 миллионов человек.

Кириенко вручил награды представителям регионов, чьи стенды были представлены в павильоне № 75, а заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин вручил памятные статуэтки представителям федеральных органов власти, общественных организаций и крупнейших компаний страны.