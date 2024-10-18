Цены на долгосрочную аренду жилья упали в Петербурге
В Петербурге зафиксировали падение цен на долгосрочную аренду жилья. Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», средняя ставка в октябре снизилась на 6,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Снижение цен произошло на фоне большого количества предложений от собственников. Многие петербуржцы не могут продать квартиры из-за высоких ставок по ипотеке, написал «Петроград».
Специалисты отметили, что в этом году сезонное снижение цен пришло раньше обычного.
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