Цены на долгосрочную аренду жилья упали в Петербурге

В Петербурге зафиксировали падение цен на долгосрочную аренду жилья. Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», средняя ставка в октябре снизилась на 6,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Снижение цен произошло на фоне большого количества предложений от собственников. Многие петербуржцы не могут продать квартиры из-за высоких ставок по ипотеке, написал «Петроград».

Специалисты отметили, что в этом году сезонное снижение цен пришло раньше обычного.

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