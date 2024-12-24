Центробанк: за последние 10 лет число поддельных купюр значительно снизилось

В России количество поддельных банкнот заметно сократилось за последнее десятилетие. Об этом в беседе с KP.RU рассказал заместитель председателя Центрального банка России Сергей Белов.

Примерно десять лет назад проблема фальшивых купюр была крайне актуальной, однако сегодня ситуация существенно улучшилась. Так, в 2022 году на каждый миллион банкнот приходилось всего четыре подделки, а в 2023 году — лишь две, объяснил Белов.

Тем не менее, специалист подчеркнул, что уменьшение количества поддельных купюр не означает полный отказ мошенников от своей деятельности — они постоянно совершенствуют методы подделок.

Именно поэтому нам нужно продолжать работу над улучшением защитных элементов банкнот, добавил он.