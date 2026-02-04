Центр «Сорок сороков» предложил обязать авиакомпании бесплатно сажать семьи вместе
Правозащитный центр «Сорок сороков» предложил обязать авиакомпании бесплатно размещать членов семьи рядом друг с другом. Обращение с соответствующей инициативой было направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину, сообщил Life.ru.
Сейчас правила предусматривают бесплатную совместную посадку только для детей до 12 лет и сопровождающего их взрослого. Однако при регистрации на рейс без доплаты за выбор мест авиакомпании часто разделяют других родственников.
Если инициатива будет принята, алгоритмы автоматической рассадки будут обязаны учитывать заявления пассажиров о совместном путешествии, подтвержденном документами. Всех членов семьи станут размещать рядом независимо от того, выбраны ли места за дополнительную плату или получены бесплатно при онлайн-регистрации.