Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева подвел итоги 2025 года

Директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Елена Голухова была среди награжденных в Кремле. За прошедший год специалисты центра провели около пяти тысяч операций на открытом сердце — это самый высокий показатель не только в России, но и в Европе. Всего за год врачи выполнили рекордные 17 тысяч операций, написал сайт телеканала «Звезда» .

Елена Голухова отметила, что центр лидирует не только по количеству операций на открытом сердце, но и по числу сочетанных, трансвенозных и закрытых вмешательств.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности, и в центре считают, что одной диагностики недостаточно. Зафиксировано много случаев, когда болезнь проявляется «острыми катастрофами». Особенно опасно это для детей, занимающихся спортом, у которых проблемы с сердцем могут быть связаны с нарушением ритма, имеющим наследственный характер.

«Поэтому своевременное выявление таких состояний — это путь к тому, чтобы ребенок эффективно лечился и прожил как можно дольше», — подчеркнула специалист.

Санкции минимально коснулись Бакулевского центра, так как в операционных установлено передовое оборудование российского производства.

За прошедший год количество излеченных пациентов увеличилось на 30–33% по сравнению с предыдущими годами. Голухова подчеркнула, что самая большая радость для нее — это излечение пациента.