Центр «Иван чай» предложил ввести налоговые льготы для супругов, находящихся в браке более трех лет

Общественный центр «Иван чай» выступил с инициативой стимулировать налоговые льготы для пар, которые находятся в браке более трех лет. Предложение направлено председателю Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной, написал Life.ru .

Согласно документу, предлагается уменьшить подоходный налог на 2–3% для таких семей при совместной подаче декларации. Также обсуждаются дополнительные налоговые вычеты, зависящие от продолжительности брака — 5, 10, 15 лет и более, включая льготы по налогам на имущество.

Среди предложений — выплата «семейного капитала» для пар, проживших в браке 10 или 15 лет, который можно будет использовать на образование детей, улучшение жилищных условий или лечение. Многодетные семьи с тремя и более детьми получат расширенный пакет налоговых льгот.

Кроме того, общественники предлагают поощрять будущих супругов за прохождение курсов подготовки к браку, предоставляя им скидки на госпошлину при регистрации и налоговые бонусы.