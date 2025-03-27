Центр FEEDBACK: половина молодых россиян планируют будущее на срок до трех лет

По данным исследования центра FEEDBACK, половина молодых россиян планирует будущее на срок от года до трех лет. Долгосрочные перспективы — на пять и более лет — есть у 23% опрошенных, написал сайт РИАМО .

В горизонте до полугода планируют жизнь 15%, на год — 23%, на два-три года — 27%, на пять лет — 13%, более долгий срок — 10%. Не строят планов 12% респондентов, сообщила газета «Петербургский дневник».

Большинство опрошенных положительно оценивают работу государственных учреждений и цифровых сервисов, градостроительные проекты. Через пять лет молодые люди видят себя профессионалами. При этом построить карьеру через 10–15 лет надеются 35% респондентов, создать семью — только 18%. По мнению 52% молодежи, государству стоит активнее поддерживать молодые семьи.

Больше всего изменений, по мнению молодых людей, требует система здравоохранения. Улучшения в сферах интернета и технологий, образования и карьеры тоже важны. В целом 80% молодых людей позитивно оценивают возможности развития в стране.