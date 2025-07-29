Цена минимального школьного набора перевалила за 16 тысяч рублей

Цены почти на все школьные товары выросли по сравнению с прошлым годом, стоимость минимального набора составила 16,2 тысячи рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Рост цен отметили практически во всех категориях товаров: от канцелярии до школьной формы. По сравнению с прошлогодними цены выросли на 7%. Подешевели только школьные рюкзаки.

Минимальный школьный набор включает рюкзак, рубашку, обувь, брюки, кроссовки, футболку, дневник, комплект тетрадей и пенал. В июне–июле его стоимость составила 16 219 рублей, сообщил аналитический центр «Чек Индекс».

Школьная техника в этом году подорожала сильнее, чем бумажная или деревянная канцелярия, стоимость которой увеличилась примерно на 10%, сообщил ранее член Гильдии маркетологов Игорь Новиков. Подорожание школьной формы зависит от поставщика и региона.