ЦБ РФ: устройства для оплаты биометрией нельзя обмануть

Большая часть опасений касается защиты биометрических данных. Некоторые люди опасаются, что уникальные биологические характеристики, такие как лицо, отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза и даже голос, которые банки используют для идентификации, могут быть легко украдены. Однако, на самом деле, эти данные надежно защищены благодаря Единой биометрической системе, которая хранит информацию в зашифрованном виде.

Есть те, кто настаивают на недостатках биометрических систем, полагая, что они могут перепутать людей или даже осуществить платежи по фотографии. Тем не менее, Центробанк РФ уверяет, что современное идентификационное оборудование спроектировано так, что его обмануть невозможно.