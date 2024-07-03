ЦБ призвал не соглашаться на схемы, связанные с передачей платежных реквизитов

При поиске подработки в Сети можно невольно стать сообщником мошенников. Злоумышленники пользуются так называемыми дропперами, чтобы не оставлять следов. Об этом рассказал Life со ссылкой на данные Центробанка.

Дропперы — помощники аферистов, которые выводят и обналичивают похищенные средства. Многие из них порой даже не подозревают о незаконности своих действий.

Представители ЦБ призвали не соглашаться на схемы, связанные с передачей платежных реквизитов. Такой «быстрый и легкий» заработок способен обернуться уголовным делом.