«Царьград» начал показывать «трофейные» пиратские фильмы на новом сайте | 360°

Общество 15 мая 2024, 18:06 «Царьград» начал показывать «трофейные» пиратские фильмы на новом сайте

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На сайте «Царьграда» появилась новая вкладка «фильмы», по которой можно перейти на страницу с пиратскими картинами. Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости»

Страница с лентами разных лет называется «Трофейные фильмы». На ней можно найти исчезнувшую из российских онлайн-кинотеатров серию про Гарри Поттера, картины, номинированные на «Оскар» и даже подборку философа Александра Дугина.

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Отмечается, что на сайте телеканала неверно указаны страны, где были сняты фильмы. Например, в информации о фильме «Бойцовский клуб» значится страна происхождения Германия.

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