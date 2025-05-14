«Царьград»: более 100 экспертов посетят «Форум будущего 2050» в Москве

В Москве 9 и 10 июня состоится мероприятие, посвященное стратегическим векторам развития России на ближайшие 25 лет. Речь идет о «Форуме будущего 2050», участниками которого станут более двух тысяч человек, сообщил « Царьград ».

Свыше 100 экспертов и лидеров мнений соберутся на площадке образовательного комплекса «Ломоносов» при инновационно-технологическом центре МГУ «Воробьевы горы». Кроме того, запланированы выступления государственных ведомств и деловых кругов, включая иностранных докладчиков. Ведущие аналитики, ученые и мыслители из России и других стран проведут дискуссии и предложат смелые сценарии развития страны в условиях глобализации.

Программа форума построена вокруг трех главных направлений. Раздел «Развитие» посвящен вопросам цифровизации, искусственного интеллекта и автоматизации. В разделе «Государство» будет обсуждаться внешняя политика России и национальные приоритеты. В третьем разделе, «Общество», акцент сделают на сохранении традиционных ценностей и повышении качества жизни российских граждан.