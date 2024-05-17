Трудовой эксперт Тарасов рассказал, что самыми популярными сферами на удаленке стали IT и торговля | 360°

Общество 17 мая 2024, 12:35 Трудовой эксперт Тарасов рассказал, что самыми популярными сферами на удаленке стали IT и торговля

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Дистанционная работа наиболее распространена среди представителей IT-сферы и работников торговли. Об этом RT рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

По его словам, в IT больше всего зарабатывают программисты. Их средний доход составляет около 168 тысяч рублей. Тестировщики получают около 137 тысяч.

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В торговле на дистанционную работу могут рассчитывать операторы кол-центра и менеджеры по продажам. Первые могут рассчитывать на среднюю зарплату около 48 тысяч рублей, а вторые — на 78,9 тысячи рублей.

Наконец, добавил эксперт, могут рассчитывать на удаленку юристы и бухгалтеры.

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