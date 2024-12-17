Трихолог Сирмайс призвала не выходить на улицу с влажной головой во время холодов

Врач-дерматолог, трихолог сети «Клиника Фомина» Наталия Сирмайс в беседе с изданием Здоровье Mail рассказала, почему во время холодов нельзя выходить на улицу с влажной головой.

Как пояснила медик, это повышает риск развития разных болезней, включая воспаление тройничного нерва или лимфоузлов. Мгновенная реакция на влажную голову объясняется тем, что лицо, в отличие от головы и шеи, привыкло к холоду больше.

Иногда из-за низких температур может снижаться иммунитет, и человек становится более уязвимым к вирусам и бактериям.