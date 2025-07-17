Трихолог Савиных посоветовала использовать средства с липидами для волос летом
Косметолог и трихолог Ольга Савиных поделилась рекомендациями по защите волос в жаркую погоду. Главным врагом локонов в летний период считается ультрафиолет, отметила эксперт в беседе с «Радио 1».
Специалист посоветовала прикрывать голову на улице.
«Если пренебрегать этим, то возникнут неприятные изменения, которые скажутся на росте и выпадении волос», — пояснила специалист.
Савиных рекомендовала использовать защитные спреи, а также восстанавливающие бальзамы и маски. В составе средств должны быть гидролизованный протеин, липиды или керамиды. Эти компоненты восстанавливают структуру волос и придают им здоровый вид, добавил RT.