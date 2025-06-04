Трихолог Комиссарова предупредила, что бессульфатные шампуни могут спровоцировать перхоть

На портале Росстата появились обновленные данные о средних ценах на товары для ухода за волосами. Согласно этой информации, бутылка шампуня объемом 250 миллилитров в среднем обходится покупателю в 214,47 рублей. Однако важно не только купить средство, но и правильно его подобрать, заявила трихолог Елена Комиссарова в разговоре с «ТСН 24» .

«Выбирая шампунь, всегда ориентируйтесь на тип кожи головы. Нет необходимости проводить сложные анализы», — отметила специалист.

Она также подчеркнула, что если продукт подошел знакомым, это не гарантирует, что он подойдет и вам. Особое внимание стоит уделить бессульфатным шампуням. Они зачастую плохо промывают волосы, что может спровоцировать появление перхоти.

Комиссарова также рекомендовала не пренебрегать использованием кондиционеров, которые помогают сохранить здоровье и блеск волос. Правильный уход за волосами начинается с их мытья по мере загрязнения, заключила трихолог.