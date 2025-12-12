Три здания для служащих Финляндской железной дороги признали памятниками в Петербурге

Комплекс «Жилые дома для служащих Финляндской железной дороги» на Боткинской улице Санкт-Петербурга внесли в Единый реестр памятников регионального значения. Об этом сайту Petrograd сообщили в пресс-службе комитета по использованию и охране памятников.

Как отметили в ведомстве, эти здания были построены в 1907–1908 годах по проекту архитектора Федора Миритца и инженера Ивана Герасимова. Они завершили композицию привокзальной площади в ее северной части и предназначались для проживания служащих «низшего» ранга. В комплексах было 63 однокомнатные и 20 двухкомнатных квартир.

Здания объединяют в себе «северный» модерн, который историки связывают с финляндским направлением железной дороги, и элементы сооружений Гаванского строительного городка. В 1966 году на одном из домов появилось мозаичное панно «Человек и космос» на основе изображения Валентины Аноповой.