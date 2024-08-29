Три вологодских проекта победили в конкурсе по созданию комфортной городской среды
Сразу три вологодских проекта стали победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на данные врио губернатора Георгия Филимонова.
Каждая программа получит от Минстроя по 64,4 миллиона рублей. Так, будет профинансирован «Берег Дионисия», который предполагает создание парка с арт-объектом на берегу Ферапонтовского озера.
В рамках «Городских бульваров» планируется возведение новых объектов в Белозерске. А «Парк отдыха на Обнорского» в Грязовце поможет восстановить пруд, липовую аллею, а также построить зоны отдыха.