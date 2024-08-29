Три вологодских проекта победили в конкурсе по созданию комфортной городской среды

Сразу три вологодских проекта стали победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Об этом сообщили « Государственные новости » со ссылкой на данные врио губернатора Георгия Филимонова.

Каждая программа получит от Минстроя по 64,4 миллиона рублей. Так, будет профинансирован «Берег Дионисия», который предполагает создание парка с арт-объектом на берегу Ферапонтовского озера.

В рамках «Городских бульваров» планируется возведение новых объектов в Белозерске. А «Парк отдыха на Обнорского» в Грязовце поможет восстановить пруд, липовую аллею, а также построить зоны отдыха.