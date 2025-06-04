Три водоема признали безопасными для купания в Петербурге

Лишь несколько пляжей Санкт-Петербурга соответствуют строгим санитарным нормам. Среди них озеро Безымянное, Верхнее Суздальское озеро и Ольгинский пруд. Об этом сообщил сайт MK.RU со ссылкой на заместителя начальника отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти Алексея Лукьянченко.
В ходе проверки качества водных ресурсов было установлено, что только три места для отдыха у воды в городе отвечают всем необходимым критериям безопасности. Водоемы находятся в Красносельском и Выборгском районах, отметил телеканал «Санкт-Петербург».
По результатам мониторинга официально утверждены 24 рекреационные зоны, расположенные в разных районах Северной столицы. Надзор за состоянием воды будет продолжаться до конца летнего сезона.
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