Три масштабные выставки от музея-заповедника истории Дальнего Востока пройдут в 2025 году

Объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева проведет три крупные выставки в 2025 году. Об этом сообщил vostokmedia со ссылкой на директора музея Виктора Шалая.

Первая экспозиция — выставка из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника. «Этой выставкой мы возобновляем работу проекта „Коллекционируя Россию“, который ставит своей целью показать дальневосточникам сокровища музеев нашей страны», — отметил Шалай.

Вторая выставка будет посвящена Русско-Американской компании и истории российской Аляски, добавил RT.

Третья экспозиция называется «117 дней после войны» и расскажет об истории противостояния с милитаристской Японией.