Объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева проведет три крупные выставки в 2025 году. Об этом сообщил vostokmedia со ссылкой на директора музея Виктора Шалая.
Первая экспозиция — выставка из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника. «Этой выставкой мы возобновляем работу проекта „Коллекционируя Россию“, который ставит своей целью показать дальневосточникам сокровища музеев нашей страны», — отметил Шалай.
Вторая выставка будет посвящена Русско-Американской компании и истории российской Аляски, добавил RT.
Третья экспозиция называется «117 дней после войны» и расскажет об истории противостояния с милитаристской Японией.
Военный комиссариат подтвердил гибель 5 дезертиров при пожаре в Якутске
Лошадь загорелась на Триумфальных воротах на западе Москвы
Пьяные бойцы ВСУ устраивали перестрелки в селе Веселый Гай
«Они мои». Жена Цекало заявила, что не делала пластику ушей
«За 30 секунд». В США предупредили о последствиях дуэли с «Орешником»
Более 8,6 тысячи сообщений о сбое YouTube зафиксировали в России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте