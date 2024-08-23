Три крупных оптово-распределительных центра начали строить в Крыму

В Симферополе и его окрестностях возводятся три крупных оптово-распределительных центра при поддержке государства. Об этом сообщил «Крым 24» со ссылкой на министра промышленной политики Республики Крым Анушавана Агаджаняна.

Один из таких центров строится в одном из сельских населенных пунктов Симферопольского района и сможет вместить свыше 25 тысяч тонн товаров. Площадь земельного участка под строительство превышает 54 тысячи квадратных метров.

Около половины этого пространства планируется использовать для продовольственной базы, включая хранение сельскохозяйственной продукции, что, безусловно, окажет влияние на снижение институционального воздействия и на формирование цен в регионе.

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Sina Schuldt/dpa

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