Три дачи в Курортном районе Петербурга признали памятниками

Деревянные дачи Н. Н. Слободзинского (Масленникова), Е. Н. Макаровой Н. Демидовцева (М. Хек) в Курортном районе Санкт-Петербурга включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Восточный и западный фасады дачи Слободзинского оформлены под фахверк. Дача Макаровой представляет собой яркий образец частного дома, при строительстве которого использовались приемы эклектики.
Фасады дачи Демидовцева в Зеленогорске также имеют богатое декоративное оформление, сообщил RT.
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