Тренеры Щеблицкий и Аверьянова: не стоит пренебрегать вводными тренировками

Перед выбором спортивного зала и началом занятий спортом не стоит пренебрегать вводными тренировками. Такой совет дали фитнес-тренеры Дмитрий Щеблицкий и Алена Аверьянова в беседе с РИАМО.

По словам экспертов, на вводных занятиях подопечному расскажут, как будет строиться курс, какую форму покупать, нужно ли брать с собой спортинвентарь и так далее. Также в самом начале лучше сделать фото «до», чтобы увидеть результат «после».

Начинающим спортсменам рекомендуется подписаться на блоги профессиональных нутрициологов и тренеров, сообщил «Петербургский дневник».

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