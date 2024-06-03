Тренеры Щеблицкий и Аверьянова: не стоит пренебрегать вводными тренировками

Перед выбором спортивного зала и началом занятий спортом не стоит пренебрегать вводными тренировками. Такой совет дали фитнес-тренеры Дмитрий Щеблицкий и Алена Аверьянова в беседе с РИАМО.
По словам экспертов, на вводных занятиях подопечному расскажут, как будет строиться курс, какую форму покупать, нужно ли брать с собой спортинвентарь и так далее. Также в самом начале лучше сделать фото «до», чтобы увидеть результат «после».
Начинающим спортсменам рекомендуется подписаться на блоги профессиональных нутрициологов и тренеров, сообщил «Петербургский дневник».