Тренер WowFit Каурова развеяла миф о том, что тренировки натощак помогают похудеть

Выбор времени для тренировок — ключевой фактор для достижения результатов и поддержания здоровья. Тренер сервиса WowFit Юлия Каурова поделилась с Life.ru рекомендациями по оптимальному расписанию занятий.

Как отметила эксперт, «внутренние часы» каждого человека влияют на эффективность тренировок. Важно учитывать гормональный фон: утром уровень кортизола повышен, и тренировки натощак могут привести к лишней нагрузке, написал телеканал «Санкт-Петербург».

Режим сна также имеет значение: поздний отход ко сну и утренние тренировки могут вызвать стресс и помешать восстановлению. Утром мышцы менее эластичны, а позвоночник более уязвим, поэтому необходима хорошая разминка.

«Главное правило: выбирайте то время, когда чувствуете себя в тонусе. Прислушивайтесь к своему телу — оно подскажет лучше любого графика», — подчеркнула Каурова.

По словам тренера, похудение на голодный желудок — миф. Организм использует гликоген, а при его нехватке — белок из мышц. Мышцы помогают сжигать жир, и их потеря замедляет метаболизм. Для похудения лучше создать разумный дефицит калорий и увеличить подвижность в течение дня.

Оптимальное время для тренировок — когда вы не голодны, поели 1–1,5 часа назад и не чувствуете сонливости. Силовые тренировки лучше проводить после обеда, а вечернее кардио может мешать засыпанию. В этом случае лучше отдать предпочтение йоге или дыхательным практикам, заключила Каурова.