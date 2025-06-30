Тренер Усачева призвала делать группу упражнений после длительных перелетов

Лето — время отпусков, которые часто включают долгие перелеты. Однако после полета может возникнуть усталость, которая помешает насладиться отдыхом. Топ-тренер групповых программ сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United) Екатерина Усачева поделилась с «Газетой.Ru» пятью упражнениями, которые помогут снять напряжение, улучшить кровообращение и избавиться от отечности и усталости после перелета.

Первое упражнение — наклоны головы в стороны. Нужно выполнить по 10 наклонов в каждую сторону.

Второе упражнение — круговые движения плечами. Это поможет снять напряжение с верхней части спины. Необходимо выполнить по 10–15 вращений вперед и назад.

Третье упражнение — подъем пальцев ног и стоп от отечности ног. Сидя или стоя нужно приподнимать пальцы и пятки поочередно, задерживая их на пару секунд. Упражнение выполняется 10 раз.

Четвертое упражнение — наклоны со скручиваниями. Нужно расставить ноги на ширине плеч, немного согнуть колени, положить ладони на переднюю часть бедра. Затем, наклоняясь, нужно выпрямить руки и осторожно начать повороты, направляя плечо к противоположному колену. Выполнить по 10–15 раз.

Пятое упражнение — потягивания для снятия напряжения с плеч и растяжки позвоночника. Нужно осторожно поднять руки ладонями вверх и на вдохе потянуться всем телом, удерживая положение 10–15 секунд, а затем опустить руки. Выполнить 7–10 раз.