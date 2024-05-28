Тренер по ОФП Петрова: почти у всех фигуристов есть плоскостопие
Почти у всех фигуристов наблюдается наличие плоскостопия, поскольку стопа в коньках не задействована. Об этом рассказала тренер по ОФП Евгения Петрова в беседе с RT.
По словам специалиста, это не лечится, но процесс можно затормозить определенной работой. Если полностью игнорировать плоскостопие, то стопа уплощается еще сильнее и перестает амортизировать.
Соответственно, нагрузка начинает негативно сказываться на коленях, тазобедренных суставах и спине, отметила Петрова.
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