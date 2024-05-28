Тренер по ОФП Петрова: почти у всех фигуристов есть плоскостопие

Почти у всех фигуристов наблюдается наличие плоскостопия, поскольку стопа в коньках не задействована. Об этом рассказала тренер по ОФП Евгения Петрова в беседе с RT.

По словам специалиста, это не лечится, но процесс можно затормозить определенной работой. Если полностью игнорировать плоскостопие, то стопа уплощается еще сильнее и перестает амортизировать.

Соответственно, нагрузка начинает негативно сказываться на коленях, тазобедренных суставах и спине, отметила Петрова.

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Фейк: на Азовском море зафиксировали аномальное обмеление

Рутинная обязанность. Первые леди Франции и Германии показали равнодушие к холокосту

Фейк: в Москве арестовали начальника службы кадров ГУ МВД Панова

«Лучше все-таки не рисковать». Спасатель объяснил, когда можно помогать утопающим

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте