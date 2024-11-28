Тренер по боксу из Курганской области Владимир Мишагин умер в 67 лет

Тренер по боксу из Курганской области, заслуженный отличник физической культуры и спорта Владимир Мишагин скончался на 68-м году жизни. Трагическую новость сообщило Ura.ru со ссылкой данные администрации Шадринска.

Мишагин посвятил всю свою жизнь воспитанию молодежи и развитию спорта. Более 30 лет он занимал руководящую должность в Детско-юношеской спортивной школе «Гонг».

«Его имя вписано в историю спортивного сообщества Шадринска. Память о Владимире Семеновиче всегда будет жить в сердцах его родных, близких друзей, коллег и многочисленных воспитанников», — отметили местные власти.

Коллективы администрации Шадринска, городской думы, местного отделения «Единой России» и Ura.ru выразили соболезнования родним и близким тренера.