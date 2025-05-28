Тренер Москвина поздравила Петербург с днем рождения

Известный тренер по фигурному катанию, заслуженная жительница Северной столицы Тамара Москвина сердечно поздравила родной город с праздником дня основания. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

В своей речи спортсменка выразила признательность малой родине, добавило РИАМО.

«Дорогой и любимый Петербург, поздравляю тебя с днем рождения! Спасибо тебе за то, чему ты меня научил, — за воспитание, поддержку в спорте и возможность обрести профессию», — заявила Москвина.

По словам наставника, именно знания, приобретенные в Петербурге, помогают ей делиться опытом с подрастающим поколением местных спортсменов, даря родным краям таланты мирового уровня.