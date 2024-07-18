Тренер Крестовникова рассказала, что подтянуть живот можно с помощью планки

Легко и быстро подтянуть живот можно, причем уделяя этому всего две минуты в день. Этим методом со «Свободной прессой» поделилась тренер-реабилитолог и руководитель студии пилатеса и балета Grand Pilates Марина Крестовникова.

Она уверяет, что простое упражнение — планка — является идеальным решением, так как оно эффективно задействует все основные группы мышц. Регулярное выполнение планки способствует формированию правильной осанки, красивого и подтянутого живота.

«При выполнении классической планки тело должно быть выпрямлено, образуя прямую линию от затылка до пяток. Допускается небольшой прогиб в поясничном отделе», — отметила эксперт.

Кроме того, регулярное выполнение этого упражнения также снижает риск заболеваний позвоночника и суставов. Однако от планки стоит воздержаться гипертоникам, а также людям с ожирением, грыжами и остеохондрозом.