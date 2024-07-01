Тренер Гуфранова: пари с друзьями помогут заниматься спортом регулярно
Фитнес-тренер Ксения Гуфранова дала советы людям, которым сложно мотивировать себя на занятия спортом. На начальном этапе стоит определить личную цель, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Кроме того, важно заручиться поддержкой близких. Отличным вариантом станут совместные занятия с друзьями.
«Хорошо работают различные пари. Например, можно договориться, что за пропуск тренировки оплачиваете подруге ужин в ресторане», — подчеркнула Гуфранова.
Она также посоветовала обратить внимание на правило двух дней. Данная установка предполагает, что период отдыха не должен длиться дольше указанного времени.