Тренер Гуфранова: пари с друзьями помогут заниматься спортом регулярно

Фитнес-тренер Ксения Гуфранова дала советы людям, которым сложно мотивировать себя на занятия спортом. На начальном этапе стоит определить личную цель, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Кроме того, важно заручиться поддержкой близких. Отличным вариантом станут совместные занятия с друзьями.

«Хорошо работают различные пари. Например, можно договориться, что за пропуск тренировки оплачиваете подруге ужин в ресторане», — подчеркнула Гуфранова.

Она также посоветовала обратить внимание на правило двух дней. Данная установка предполагает, что период отдыха не должен длиться дольше указанного времени.

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