Тренер Брабечан предупредил, что интенсивные нагрузки после праздников могут привести к перегрузке и микротравмам

Тренер-нутрициолог Юрий Брабечан в беседе с «Газетой.Ru» поделился советами, как правильно подготовиться к интенсивным тренировкам после праздничных дней.

«Лучше начать с легкой силовой работы, прогулок, растяжки», — привел слова специалиста сайт RT.

Тренер отметил, что после праздников организм часто испытывает отечность и слабость мышц. В таком состоянии начинать с интенсивных нагрузок опасно — это может привести к перегрузке и микротравмам. В это время полезными могут быть занятия в бассейне, добавил Брабечан.