Тренер Бахтурина призвала не бросать занятия на свежем воздухе зимой

Зимой не нужно бросать занятия спортом на свежем воздухе, многие варианты тренировок доступны и в мороз. Об этом «Известиям» рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

По ее словам, главное в зимних занятиях на свежем воздухе — это подобрать правильную экипировку по погоде. Одежда должна быть свободной и не сковывающей движения, к тому же достаточно теплой.

Голова обязательно должна быт закрыта, про занятия без шапки лучше сразу забыть. Что касается обуви, лучше всего подойукт специальные зимние кроссовки с нескользящей подошвой, добавила эксперт.