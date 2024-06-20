Тренер Бахтурина: планка включает в работу практически все мышцы тела

Планка считается одним из базовых и универсальных упражнений. Она позволяет включить практически все мышцы тела в работу, сообщила тренер международной сети студий балета и растяжки Levita Акулина Бахтурина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, на одних только планках можно построить полноценную тренировку, для этого нужно комбинировать статические и активные вариации.

Во время упражнения очень важно выстроить ровную линию корпуса. Шея должна быть ровной, взгляд направлен в пол, таз немного подкручен. Мышцы живота лучше тоже подтянуть, отметила Бахтурина.